Otomobil çarpan anne, baba ve çocuk yaralandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 46 yaşındaki Sevilay Dal, eşi 52 yaşındaki Ramazan Dal ve oğulları 11 yaşındaki Güray Dal yaralandı.Kaza, gündüz saatlerinde Köstence Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği bilinmeyen ve kırmızı ışıkta geçen 35 JV 146 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevilay Dal, eşi Ramazan Dal ve oğulları Güray Dal'a çarptı. Dal ailesinin üç ferdi de kazada yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatttı.