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Otomobil çarpan Ahmet, yaralandı
ADIYAMAN’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ahmet Osman (7), yaralandı. Kaza, öğleden sonra Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tunç yönetimindeki 06 PDL 89 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Ahmet...
GÜVENLİK 13.11.2019, 15:49
ADIYAMAN’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ahmet Osman (7), yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tunç yönetimindeki 06 PDL 89 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Ahmet Osman’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savurulan çocuk yaralandı. Osman, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Osman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, öğleden sonra Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tunç yönetimindeki 06 PDL 89 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Ahmet Osman’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savurulan çocuk yaralandı. Osman, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Osman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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