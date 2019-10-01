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Otomobil, bisiklete çarptı: 2 yaralı
KONYA'da otomobilin, kavşakta bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Coşkun yönetimindeki 42 EFK 14 plakalı otomobil, Ümit Ataklı’nın kullandığı...
GÜVENLİK 01.10.2019, 10:45
KONYA'da otomobilin, kavşakta bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Coşkun yönetimindeki 42 EFK 14 plakalı otomobil, Ümit Ataklı’nın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada Ataklı ve Coşkun yaralandı.
Ataklı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Coşkun ise Konya Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Ümit Ataklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Soruşturma sürüyor.
Kaza, dün akşam Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Coşkun yönetimindeki 42 EFK 14 plakalı otomobil, Ümit Ataklı’nın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada Ataklı ve Coşkun yaralandı.
Ataklı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Coşkun ise Konya Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Ümit Ataklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Soruşturma sürüyor.
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