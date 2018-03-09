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Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, öndeki beton mikserine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde, Yahya Kaptan mevkiinde meydana geldi. Recep Alkan yönetimindeki 41 LZ...

Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı
İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, öndeki beton mikserine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde, Yahya Kaptan mevkiinde meydana geldi. Recep Alkan yönetimindeki 41 LZ 662 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak  yolun sağ şeridinde ilerleyen Diler Doğan'ın kullandığı 54 SK 135 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Recep Alkan'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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