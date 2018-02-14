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Otomobil beton elektrik direğine çarptı: 7 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza saat 23.00 sıralarında Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarında meydana geldi. 24 yaşındaki...

Otomobil beton elektrik direğine çarptı: 7 yaralı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza saat 23.00 sıralarında Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarında meydana geldi. 24 yaşındaki Abdullah Duman’ın (24) kullandığı 77 DP 830 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Abdullah Duman ile birlikte akraba ziyaretinden dönen otomobilde bulunan Yusuf (3), Medine (4), Merve (7), Asiye (27), Nurcan (38) ve Hamide Duman (68) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Duman ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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