Otomobil beton bariyerlere çarptı; sürücü öldü

MALATYA'da beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece geç saatlerde Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Çolakoğlu yönetimindeki 44 LV 767 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Çolakoğlu yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Çolakoğlu'nun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Kaza, dün gece geç saatlerde Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Çolakoğlu yönetimindeki 44 LV 767 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Çolakoğlu yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Çolakoğlu'nun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI