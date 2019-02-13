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Otomobil beton bariyere çarptı; Onur yaralandı, babası öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkıp, beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Onur Demirkıran (21), ağır yaralanırken, araçtaki babası İhsan Demirkıran (43) yaşamını yitirdi. Kaza,...

Otomobil beton bariyere çarptı; Onur yaralandı, babası öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkıp, beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Onur Demirkıran (21), ağır yaralanırken, araçtaki babası İhsan Demirkıran (43) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabaha karşı, Çorlu'ya bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Çerkezköy'den Tekirdağ'a giden Onur Demirkıran yönetimindeki 59 UB 453 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yolun sağındaki beton bariyere çarptı. Kazada sürücü Onur ile araçtaki babası İhsan Demirkıran, ağır yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ambulanslarla baba- oğlu Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İhsan Demirkıran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Onur Demirkıran'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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