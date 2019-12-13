Otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ile nişanlısı yaralı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, TEM yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Emre Kayıkçı ile nişanlısı Hatice Ceren Yalçın yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolunun Büyükmelen Köprüsü...
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, TEM yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Yunus Emre Kayıkçı ile nişanlısı Hatice Ceren Yalçın yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolunun Büyükmelen Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Yunus Emre Kayıkçı'nın kullandığı 67 TL 002 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yunus Emre Kayıkçı, hasar gören otomobilde sıkışırken, nişanlısı Hatice Ceren Yalçın ise araçtan hafif yaralı çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaptığı çalışmayla Kayıkçı'yı araçtan yaralı çıkardı. Yunus Emre Kayıkçı ve Hatice Ceren Yalçın, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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