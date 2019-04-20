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Otomobil bariyerlere çarptı; anne öldü, eşi ve bebeği yaralandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM yolunda yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, Nur Kiler Başer yaşamını yitirdi, sürücü koltuğundaki eşi ve bebeği yaralandı. Kaza, öğleden sonra, TEM yolu...

Otomobil bariyerlere çarptı; anne öldü, eşi ve bebeği yaralandı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, TEM yolunda yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, Nur Kiler Başer yaşamını yitirdi, sürücü koltuğundaki eşi ve bebeği yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, TEM yolu Akyazı gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serkan Başer yönetimindeki 06 BN 6408 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Serkan Başer, eşi Nur Kiler Başer ve 4 aylık bebekleri Bilge Begüm yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil'e haber verdi.
Başer çifti ve bebekleri, olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Nur Kiler Başer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Serkan Başer ve Bilge Begüm Başer ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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