Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Sevgi Korkut (38) öldü, eşi polis memuru Ersoy Korkut (47) ile birlikte 5 kişi de yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Nizip-Gaziantep otoyolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten Nizip'e giden Sevgi Korkut yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sevgi Korkut olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan eşi ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan Ersoy Korkut, kızları Müge (7), Bilgenur, kardeşi Sema Şenol ve yeğeni Mahmut Kaan Şenol (4) yaralandı. Yaşamını yitiren Sevgi Korkut'un cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, yaralılar ise ambulanslarla hastanelere taşındı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Müge'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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