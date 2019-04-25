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Otomobil bariyere çarptı: Baba öldü, eşi ve kızı yaralı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),()- KOCAELİ Osmangazi Köprüsü çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerin altına girdi. Demir bariyerin otomobilin tavanını çökerttiği kazada Hıdır Kanat yaşamını...

Otomobil bariyere çarptı: Baba öldü, eşi ve kızı yaralı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),()- KOCAELİ Osmangazi Köprüsü çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerin altına girdi. Demir bariyerin otomobilin tavanını çökerttiği kazada Hıdır Kanat yaşamını yitirirken, aracı kullanan eşi ile kızı yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Osmangazi Köprüsü'nün İstanbul yönündeki çıkışında meydana geldi. Sevim Kanat'ın kullandığı 34 AIG 530 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Demir bariyerin otomobilin tavan kısmının yok ettiği kazada Sevim Kanat ve kızı Zehra Kanat yaralanırken, Hıdır Kanat hayatını kaybetti.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan anne ile kızına ilk müdahaleyii yapıp, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Anne kız tedavi altına alınırken, babanın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Otomobil ise itfaiye ekiplerince bariyerden kurtarılarak, çekici ile otoparka götürüldü.

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