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Otomobil bariyere çarptı: 1’i bebek 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Oylat Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Domaniç’ten İnegöl’e...

Otomobil bariyere çarptı: 1’i bebek 3 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Oylat Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Domaniç’ten İnegöl’e giden Ünal D. yönetimindeki 43 PL 909 plakalı otomobil, kavşak girişinde kontrolden çıkarak savrulup bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Hanife U.(62), Tuba D.(26) ve Buğra D.(2) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar  İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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