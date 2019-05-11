Otomobil bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza, öğlen saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynal Göksu yönetimindeki 02 HD 170 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Adıyaman Belediyesi'ne ait sosyal tesislerin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Kaan Dağtekin, Abuzer Dağtekin, Eda Dağtekin ve Rehşan Dağtekin yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI