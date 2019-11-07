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Otomobil bagajında çalınan 250 litre akaryakıt ele geçirildi
MALATYA'da jandarma ekipleri, iş makineleri ve TIR'lardan akaryakıt çaldığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinde çalıntı olduğu belirlenen 250 litre akaryakıt ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı...
GÜVENLİK 07.11.2019, 17:41
MALATYA'da jandarma ekipleri, iş makineleri ve TIR'lardan akaryakıt çaldığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinde çalıntı olduğu belirlenen 250 litre akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, iş makineleri, kamyon ve TIR'lardan akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine hareke geçti. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, hırsızların kullandığı otomobil tespit edildi. Otomobilde yapılan aramada, bagajda bidonlara konulmuş 250 litre akaryakıt ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, iş makineleri, kamyon ve TIR'lardan akaryakıt çalındığı ihbarı üzerine hareke geçti. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, hırsızların kullandığı otomobil tespit edildi. Otomobilde yapılan aramada, bagajda bidonlara konulmuş 250 litre akaryakıt ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.
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