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Otomobil bagajında ağır yaralı bulundu, hastanede öldü
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, kaza yaptıktan sonra içindeki 2 kişinin kaçtığı otomobilin bagajında darbedilerek ağır yaralanan Yalçın Dündar (41), bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Dündar, kaldırıldığı hastanede hayatını...
GÜVENLİK 31.08.2019, 17:08
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, kaza yaptıktan sonra içindeki 2 kişinin kaçtığı otomobilin bagajında darbedilerek ağır yaralanan Yalçın Dündar (41), bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Dündar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yolören Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 16 UB 358 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazanın ardından otomobildeki 2 kişi, araçtan inip, kaçmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar da jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemeye aldıkları otomobilin bagajını açtıklarında kanlar içerisinde hareketsiz yatan, yarı çıplak haldeki Yalçın Dündar'ı (41) buldu. Darbedildiği anlaşılan Yalçın Dündar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN 2 KİŞİ YAKALANDI
Başlatılan soruşturma kapsamında Dündar'dan 24 saattir haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıkarken, kaçan 2 şüpheli jandarma ve polisin ortak operasyonuyla ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı. Ö.K. ve H.A. olduğu belirlenen şüpheliler, jandarma karakolunda sorguya alındı.
Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yolören Kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 16 UB 358 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazanın ardından otomobildeki 2 kişi, araçtan inip, kaçmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar da jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemeye aldıkları otomobilin bagajını açtıklarında kanlar içerisinde hareketsiz yatan, yarı çıplak haldeki Yalçın Dündar'ı (41) buldu. Darbedildiği anlaşılan Yalçın Dündar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN 2 KİŞİ YAKALANDI
Başlatılan soruşturma kapsamında Dündar'dan 24 saattir haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıkarken, kaçan 2 şüpheli jandarma ve polisin ortak operasyonuyla ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı. Ö.K. ve H.A. olduğu belirlenen şüpheliler, jandarma karakolunda sorguya alındı.
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