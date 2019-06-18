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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: sürücü yaralandı

Caner ÜNVER/ANKARA, ()- ANKARA'da kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü Tuncay Kaya (35), itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza, saat 03.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Atatürk...

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: sürücü yaralandı

Caner ÜNVER/ANKARA, ()- ANKARA'da kontrolden çıkıp, aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü Tuncay Kaya (35), itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tuncay Kaya yönetimindeki 06 Y 4004 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Tuncay Kaya, çelik bariyerlere çarparak duran otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı'nın Çankaya yönü, otomobilin kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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