Otomobil aydınlatma direğine çarptı : 4 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM’un Osmancık İlçesi'nde kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kazada dün gece Koyunbaba Mahallesi Burhan Uludağ Caddesi Kamil Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Karataş (22), yönetimindeki 37 ES 838 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, refüjde bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Veysel Karakaya (20), Bekir Gökhan Özüdoğru (36) ve Halil İbrahim Özüdoğru (24) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle kopan elektrik telleri yüzünden ilçe yaklaşık 1 saat elektriksiz kaldı. Görevlilerin tamir etmesinin ardından ilçeye tekrar elektrik verildi.
Kazayla, ilgili soruşturma sürüyor.
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Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM’un Osmancık İlçesi'nde kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.