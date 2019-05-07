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Otomobil, arazöze çarptı; baba ve oğlu öldü

HATAY'ın Hassa ilçesinde park halindeki arazöze çarpan otomobildeki İbrahim Kızıltaş (71) ve oğlu Veysel Kızıltaş (37) yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İbrahim Kızıltaş yönetimindeki...

Otomobil, arazöze çarptı; baba ve oğlu öldü
HATAY'ın Hassa ilçesinde park halindeki arazöze çarpan otomobildeki İbrahim Kızıltaş (71) ve oğlu Veysel Kızıltaş (37) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İbrahim Kızıltaş yönetimindeki 19 SK 674 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki Antakya Orman Müdürlüğü'ne ait 31 FV 177 plakalı arazöze çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün oğlu Veysel Kızıltaş'ın yaşamını yitirdiği saptandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan İbrahim Kızıltaş ise kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Veysel Kızıltaş'ın cenazesi ise yapılan incelemelerinin ardından Hassa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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