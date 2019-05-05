Otomobil anne ve 3 çocuğuna çarptı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Elmatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Nimet B.'ye (32), yanında bulunan 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istediği sırada Recep D. (59) yönetimindeki 67 AAK 819 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Nimet B. ve isimleri öğrenilemeyen çocukları yaralandı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Recep D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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