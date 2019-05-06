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Otomobil ani fren yapan TIR'a çarptı: 1 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, böbrek hastası olan eşini kontrole götürdüğü hastaneden dönerken Mehmet Tokkaş, otomobiliyle iddiaya göre ani fren yapan TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Mehmet Tokkaş'ın...

Otomobil ani fren yapan TIR'a çarptı: 1 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, böbrek hastası olan eşini kontrole götürdüğü hastaneden dönerken Mehmet Tokkaş, otomobiliyle iddiaya göre ani fren yapan TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Mehmet Tokkaş'ın eşi Meryem Tokkaş (42) otomobilde sıkışarak yaralandı. 
Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara yolu Sevilen Kavşağı'nda meydana geldi. Böbrek hastası olan ve ameliyat olacak olan eşini İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kontrole götüren ve geri dönen, Manisa'nın Salihli ilçesi yönüne giden Mehmet Tokkaş yönetimindeki 45 U 571 plakalı otomobil, iddiaya göre ani fren yapan Abdullah Kaptan yönetimindeki 11 AAF 684 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsünün yanındaki eşi Meryem Tokkaş araçta sıkışarak yaralandı. Meryem Tokkaş, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Tokkaş, yaplıan ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tokkaş'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı ve sonrasında yaşananların MOBESE kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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