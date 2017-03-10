Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, kundaklandığı sanılan park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Pamukkale İlçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden, bugün saat 01.00'de alevlerin yükseldiği görenler, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yangın söndürülürken, otomobilde hasar oluştu. Plakası ve sahibi tespit edilemeyen otomobilin kundaklandığı tahmin ediliyor. Görgü tanıklarına göre otomobildeki yangının aracın arka bölümünde başladığı, hızla yayıldığı öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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