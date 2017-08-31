Otomobil akaryakıt tankerine arkadan çarptı: 2 ölü

SÜRMENE(Trabzon), () – TRABZON’un Sürmene İlçesi'nde otomobil, önünde seyreden akaryakıt tankerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü 34 yaşındaki Selim Erdoğan ve yanındaki kimliği belirlenemeyen kişi öldü.

Kaza öğle saatlerinde ilçenin Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Trabzon’dan Rize yönüne giden Selim Erdoğan yönetimindeki 08 EB 466 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle önünde seyreden 06 DOS 49 plakalı akaryakıt yüklü tankere çarptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsu Selim Erdoğan ile yanında oturan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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