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Otomobil ağaca çarptı; sürücü yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Serkan Kazan (38), araçta sıkışarak, yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında, Denizli- Ankara yolundaki Zeybek kavşağında meydana...

Otomobil ağaca çarptı; sürücü yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Serkan Kazan (38), araçta sıkışarak, yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Denizli- Ankara yolundaki Zeybek kavşağında meydana geldi. Serkan Kazan'ın kullandığı 20 AAB 692 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada ağaç devrilirken, sürücü Kazan da araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Kazan'ı sıkıştığı yerden yaralı çıkardı. Kazan, sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serkan Kazan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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