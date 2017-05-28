Otomobil ağaca çarptı, sürücü öldü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde sürücü 19 yaşındaki Mehmet Basri Nişancı, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, Korkuteli'ne bağlı Yelten Mahallesi Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Lisesi önünde dün öğleden sonra meydana geldi. Mehmet Basri Nişancı, yönetimindeki 07 CRU 94 plakalı otomobilin kontrolünü yağışın da etkisiyle yitirdi. Savrularak refüje çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi.
Kazada ağır yaralanan Mehmet Basri Nişancı ambulansla götürüldüğü Korkuteli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı haber alıp hastaneye gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.
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