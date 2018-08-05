Otomobil ağaca çarptı: Doktor ve 3 tekniker yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 1 doktor ile 3 anjiyo teknikeri yaralandı. Yaralı Dr. Murat Erden'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Nebioğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük’teki özel hastanede çalışan ve denize gittiği öğrenilen kardiyoloji uzmanı Dr. Murat Erden yönetimindeki 34 KE 6850 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Erden ile otomobildeki çalışma arkadaşları anjiyo teknikeri Abdülgani Öztürk, Sezgin Dereli ve Hakan Ateş yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Erden, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Dr. Murat Erden'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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