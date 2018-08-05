 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Otomobil ağaca çarptı: Doktor ve 3 tekniker yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 1 doktor ile 3 anjiyo teknikeri yaralandı. Yaralı Dr. Murat Erden'in hayati tehlikesinin...

Otomobil ağaca çarptı: Doktor ve 3 tekniker yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 1 doktor ile 3 anjiyo teknikeri yaralandı. Yaralı Dr. Murat Erden'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 
Kaza, sabah saatlerinde, Nebioğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük’teki özel hastanede çalışan ve denize gittiği öğrenilen kardiyoloji uzmanı Dr. Murat Erden yönetimindeki 34 KE 6850 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Erden ile otomobildeki çalışma arkadaşları anjiyo teknikeri Abdülgani Öztürk, Sezgin Dereli ve Hakan Ateş yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Erden, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Dr. Murat Erden'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOGRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar