Otomobil 75 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

BABASI DA KAZADA ÖLMÜŞ
Denizli'nin Honaz İlçesi'nde, 75 metreden uçuruma yuvarlanan otomobilde yaşamını yitiren Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Kader Güldaş'ın, babasının da trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı. Talihsiz genç kızın, babası Osman Güldaş'ın 2001'de trafik kazasında ölmesi üzerine amcası tarafından büyütüldüğü belirtildi. Kader Güldaş'ın, bugün ikindi vakti Denizli'nin Baklan İlçesi'nin Hadim Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği kaydedildi.
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