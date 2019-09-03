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Otomobil 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
AFYONKARAHİSAR'da, 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hidayet Çiğdem (36) yaşamını yitirirken, yanındaki Hidayet Ünal (31) ağır yaralandı. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Emirdağ- Bolvadin karayolunun Topçular mevkisinde...
GÜVENLİK 03.09.2019, 07:25
AFYONKARAHİSAR'da, 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hidayet Çiğdem (36) yaşamını yitirirken, yanındaki Hidayet Ünal (31) ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Emirdağ- Bolvadin karayolunun Topçular mevkisinde meydana geldi. Hidayet Çiğdem yönetimindeki 42 BLK 52 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında bulunan 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, sürücü Hidayet Çiğdem olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Hidayet Ünal ise ağır yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hidayet Ünal, hurdaya dönen araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hidayet Çiğdem'in cenazesi ise morga konuldu.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Emirdağ- Bolvadin karayolunun Topçular mevkisinde meydana geldi. Hidayet Çiğdem yönetimindeki 42 BLK 52 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında bulunan 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, sürücü Hidayet Çiğdem olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Hidayet Ünal ise ağır yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hidayet Ünal, hurdaya dönen araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hidayet Çiğdem'in cenazesi ise morga konuldu.
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