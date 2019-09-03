banner314

banner325

Son Dakika

Otomobil 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hidayet Çiğdem (36) yaşamını yitirirken, yanındaki Hidayet Ünal (31) ağır yaralandı. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Emirdağ- Bolvadin karayolunun Topçular mevkisinde...

GÜVENLİK 03.09.2019, 07:25
Otomobil 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
AFYONKARAHİSAR'da, 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hidayet Çiğdem (36) yaşamını yitirirken, yanındaki Hidayet Ünal (31) ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Emirdağ- Bolvadin karayolunun Topçular mevkisinde meydana geldi. Hidayet Çiğdem yönetimindeki 42 BLK 52 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında bulunan 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, sürücü Hidayet Çiğdem olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Hidayet Ünal ise ağır yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hidayet Ünal, hurdaya dönen araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hidayet Çiğdem'in cenazesi ise morga konuldu.

Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:42
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0