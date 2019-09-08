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Otomobil 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1'i ağır, 6 yaralı
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kuzdere Mahalle merkezine 4 kilometre mesafede meydana geldi. Kemer'e...
GÜVENLİK 08.09.2019, 10:28
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kuzdere Mahalle merkezine 4 kilometre mesafede meydana geldi. Kemer'e bağlı Gedelme mevkiinden Kuzdere Mahallesi'ne gelmek için yola çıkan iki ailenin içinde bulunduğu Fatma Kaplan (42) yönetimindeki 07 FZ 425 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Fatma Kaplan ile Kadir Kaplan (47), Özlem Kaplan (5), Gizem Nur Bıldırcın (15), Gamze Bıldırcın (19) ve Fatma Bıldırcın (48) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Yaralılardan Özlem Kaplan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Kuzdere Mahalle merkezine 4 kilometre mesafede meydana geldi. Kemer'e bağlı Gedelme mevkiinden Kuzdere Mahallesi'ne gelmek için yola çıkan iki ailenin içinde bulunduğu Fatma Kaplan (42) yönetimindeki 07 FZ 425 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Fatma Kaplan ile Kadir Kaplan (47), Özlem Kaplan (5), Gizem Nur Bıldırcın (15), Gamze Bıldırcın (19) ve Fatma Bıldırcın (48) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Yaralılardan Özlem Kaplan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
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