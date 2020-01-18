Otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldı

ANKARA'da, sol arka tekerleği olmayan bir otomobil, 80 kilometre hızla Anadolu Otoyolu üzerinde yol aldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Otoyolu'nda Akıncı Gişeleri'ne 40 kilometre kala kaydedilen görüntüde, Ankara'dan İstanbul yönüne bir otomobil yansıdı. Sol arka tekerleği olmayan otomobil, fren kampanası üzerinde saatte 80 kilometre hızla yol aldı.