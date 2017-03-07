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Otomobii terkedilmiş bulunan kasiyerden 4 gündür haber yok

AYDIN'n Kuşadası İlçesindeki evinden otomobille ayrılan 20 yaşındaki Hasip Kemerdağ'dan 4 gündür haber alınamıyor. Kullandığı otomobil ertesi gün terkedilmiş olarak bulunan Kemerdağ'ın yaşamından endişe eden yakınları, yetkililerden...

Otomobii terkedilmiş bulunan kasiyerden 4 gündür haber yok
AYDIN'n Kuşadası İlçesindeki evinden otomobille ayrılan 20 yaşındaki Hasip Kemerdağ'dan 4 gündür haber alınamıyor. Kullandığı otomobil ertesi gün terkedilmiş olarak bulunan Kemerdağ'ın yaşamından endişe eden yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Bir marketler zincirinde kasiyer olarak çalışan Hasip Kemerdağ, geçen 3 Mart sabahı babasına ait 09 BAR 67 plakalı otomobili alarak, gezintiye çıktı. Ancak, oğlunun uzun süre dönmemesi üzerine merak eden Abidin Kemerdağ, telefon etti. Telefonlarına cevap vermeyen oğlunu gidebileceği yerlere bakmasına rağmen bulamayan baba Kemerdağ, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Kemerdağ'ın kullandığı otomobil, ertesi gün Kirazlı Mahallesi, Değirmendere Mevkisi'nde terkedilmiş olarak bulundu. Kemerdağ'ın cüzdanı ve kimliğini de otomobilde bulundu. Ancak, çevredeki aramalara rağmen Hasip Kemerdağ'a ulaşılamadı.
4 gündür haber alamadığı oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten Abidin Kemerdağ, "Oğlumun herhangi maddi sıkıntısı veya ortadan kaybolmasını gerektirecek bilinen bir sıkıntısı yok. Evden ayrıldığı gün kendisine ulaşamayınca önce ayrı yaşadığım İzmir'deki eşimin yanına gitmiş olabileceğini düşündüm. İzmir'deki kızımı aradım ancak onların yanına da gitmemiş. Onlar da kendisini aramaya başladı. 4 gün oldu, kendisinden bir haber yok. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Oğlumun bulunması için yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

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