Otodan hırsızlık şebekesi operasyonla çökertildi

İZMİR merkez ve ilçelerinde, park halindeki araçlarda bulunan teyp, akü ve elektronik eşya çaldığı ileri sürülen 5 kişilik şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Zanlıların 53 araçtan hırsızlık yaptığı, çaldıklarını sattıkları ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir merkez ve ilçelerinde otodan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışmaları sırasında, özellikle gece meydana gelen olaylarda bir şebekenin izine ulaştı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan polis, B.K., H.C.Y., M.K.Y., C.Ç. ve O.Ç.'nin izine ulaştı. Şüphelilerin kimliklerini belirledikten sonra operasyon düzenleyen polis, 5 kişiyi yakalayıp, şebekeyi çökertti.

İncelemelerde, zanlıların park halindeki otomobil, kamyon, kamyonet ve minibüslerden teyp, akü ve elektronik eşyaları çaldıkları, bu malzemeleri de Çankaya ve Buca'daki iki ayrı işyerine sattıkları ortaya çıktı. Bu işyerlerinde polis tarafından yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı elektronik eşya, teyp ve akü ele geçirildi. İşyeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatılırken, şebeke üyelerinin kentteki 53 ayrı otodan hırsızlık olayına karıştığı saptandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı, yaşı 18'den küçük olan M.K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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