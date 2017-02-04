Otobüsünün çarptığı Suriyeli çocuk öldü

Metin Faruk TAMER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, yolcu otobüsünün çarptığı 12 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf Ebukuşşe, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle kente sığınan Yusuf Ebukuşşe'ye, evine giderken plakası alınamayan yolcu otobüsü çarptı. Kazanın ardından yere yığılan Yusuf, vatandaşların ihbarıyla gelen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yusuf'un cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Oğluna ulaşamayan Muhammed Ebukuşşe, kayıp başvurusunda bulunduğu polis merkezinde acı habere ulaştı. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Metin Faruk TAMER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, yolcu otobüsünün çarptığı 12 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf Ebukuşşe, yaşamını yitirdi.