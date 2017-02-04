Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Kılçdaroğlu o vekilin istifasını istedi
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Bahçeli'nin bu istediği de yerine...

Otobüsünün çarptığı Suriyeli çocuk öldü

Metin Faruk TAMER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, yolcu otobüsünün çarptığı 12 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf Ebukuşşe, yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle...

Otobüsünün çarptığı Suriyeli çocuk öldü

Metin Faruk TAMER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, yolcu otobüsünün çarptığı 12 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf Ebukuşşe, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle kente sığınan Yusuf Ebukuşşe'ye, evine giderken plakası alınamayan yolcu otobüsü çarptı. Kazanın ardından yere yığılan Yusuf, vatandaşların ihbarıyla gelen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yusuf'un cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Oğluna ulaşamayan Muhammed Ebukuşşe, kayıp başvurusunda bulunduğu polis merkezinde acı habere ulaştı. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.