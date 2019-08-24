Otobüsünde kalp spazmı geçiren kadını, hastaneye yetiştirdi

SİVAS'ta halk otobüsünde fenalaşan ve daha sonra kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkan kadın, otobüsün şoförü Halil Akalan tarafından hastaneye yetiştirildi.

Olay dün, Yiğitler Mahallesi- Üniversite seferini yapan 58 H 169 plakalı halk otobüsünde meydana geldi. Halk otobüsünde sefer sırasında bir kadın fenalaşıp bayıldı. Kadının bayıldığını görenler halk otobüsü şoförü Halil Akalan'ı uyardı. Şoför Akalan, halk otobüsünün güzergâhından çıkarak hastaneye yöneldi. Sivas Numune Hastanesi’ne götürülen ve tedavi altına alınan kadının kalp spazmı geçirdiği anlaşıldı. Olay anı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.



