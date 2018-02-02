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Otobüsün mazot deposunda kaçak sigara ele geçirildi

SİVAS’ın Akıncılar ilçesinde yapılan yol kontrollerinde 2 bin 620 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akıncılar ilçesinde yapılan yol uygulamasında...

Otobüsün mazot deposunda kaçak sigara ele geçirildi
SİVAS’ın Akıncılar ilçesinde yapılan yol kontrollerinde 2 bin 620 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akıncılar ilçesinde yapılan yol uygulamasında bir seyahat firmasına ait otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, mazot deposuna zulalanmış 1420 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Olayla ilgili otobüsün muavinine Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldı.
Aynı yerde durdurulan bir başka yolcu otobüsünde yapılan aramada da bagaj kısmında bir yolcuya ait 2 koli içerisinde 1200 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi. Olayla ilgili yolcu hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçu kapsamında adli işlem yapıldı. Toplamda iki aramada 2 bin 620 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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