Otobüsün çarptığı yaşlı adam öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, Kamil Susoy (76), camiye gitmek üzere yolun karşısına geçmek isterken, otobüsün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.

Kaza öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi 33 Nolu Caddede meydana geldi. İkindi namazını kılmak için camiye gitmek üzere evden çıkan memur emeklisi Kamil Susoy, yolun karşısına geçmek istediği sırada Sercan Y. yönetimindeki 78 BZ 636 plakalı halk otobüsü çarptı. Yerde kanlar içinde kalan Susoy için polis ve hağlık ekiplerine haver verildi. Kamil Susoy, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşlı adamın kazanın saniyeler öncesinde halk otobüsüne yaklaşırken görüntüsü ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün yandan çarptığı Kamil Susoy'un aracın altında kaldığı görüldü. Otobüs şoförü Sercan Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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