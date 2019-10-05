Son Dakika
Otobüsün çarptığı temizlik işçisi öldü
ORDU'nun Ünye ilçesinde çöp temizliği yaparken yolcu otobüsünün çarptığı belediye işçisi Seyfi Öztürk (50), yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu, Ünye ilçesi Keş Mahallesi Kavaklar mevkisinde meydana geldi....
GÜVENLİK 05.10.2019, 14:10
ORDU'nun Ünye ilçesinde çöp temizliği yaparken yolcu otobüsünün çarptığı belediye işçisi Seyfi Öztürk (50), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu, Ünye ilçesi Keş Mahallesi Kavaklar mevkisinde meydana geldi. M.M.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, çöp temizliği yapan Ünye Belediyesi işçisi Seyfi Öztürk'e çarptı. Öztürk, ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, sabah saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu, Ünye ilçesi Keş Mahallesi Kavaklar mevkisinde meydana geldi. M.M.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, çöp temizliği yapan Ünye Belediyesi işçisi Seyfi Öztürk'e çarptı. Öztürk, ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|7
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Antalyaspor
|7
|11
|5. Malatyaspor
|7
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Sivasspor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Galatasaray
|6
|9
|10. Başakşehir
|6
|8
|11. Denizlispor
|7
|8
|12. Ankaragücü
|6
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Altay
|7
|12
|3. Bursaspor
|7
|12
|4. Ümraniye
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|11
|6. Adana Demirspor
|6
|10
|7. Balıkesirspor
|6
|10
|8. Keçiörengücü
|6
|10
|9. Osmanlıspor
|6
|10
|10. Fatih Karagümrük
|6
|9
|11. İstanbulspor
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Eibar
|8
|9
|10. Valencia
|7
|9
|11. Real Valladolid
|7
|9
|12. Real Betis
|8
|9
|13. Levante
|7
|8
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2