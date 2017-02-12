Otobüsten inen kadını ormana götürüp yüzüğünü gasp etti

SAKARYA'da, TEM gişelerinde otobüsten inen 28 yaşındaki Arzu M.'yi zorla ormanlık alana götürüp yüzüğünü gasp ettiği öne sürülen 35 yaşındaki Erdoğan Çolak, yakalandı. Adliyeye sevk edilen Erdoğan Çolak tutuklandı.Olay, dün gece TEM Arifiye gişeleri yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Adapazarı'na gelen Arzu M., Arifiye gişelerinde araçtan indi. Bu sırada orada bulunan Erdoğan Çolak gişelere doğru yürüyen kadını yolda durdurarak zorla yol kenarındaki ormanlık alana götürdü. Gaspçı bir süre boğuştuğu kadının parmağındaki yüzüğü çıkarıp aldı. Boğuşma sırasında kadının sırtındaki çantayı da almaya çalışan Erdoğan Çolak daha sonra kaçtı. Arzu M.'nin ihbarı üzerine harekete geçen polis gaspçıyı bölgeden kaçamadan yakaladı. Erdoğan Çolak çıkarıldığı mahkemece 'Basit cinsel saldırıya teşebbüs ve yağma' suçundan tutuklandı.