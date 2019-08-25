Otobüsteki yolcunun üzerinden 507 gram metamfetamin çıktı

VAN'ın Gevaş ilçesinde jandarmanın durdurup arama yaptığı otobüsteki 1 yolcunun üzerinde 507 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis karayolu üzerinde devam eden denetimler kapsamında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Denetimde, 1 yolcunun üzerinden 507 gram metamfetamin çıktı. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



