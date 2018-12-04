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Otobüsteki yolcunun karnına sarılı 350 gram esrar ele geçirildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı otobüsteki yolculardan M.Ö.'nün karnına sardığı 350 gram esrar ele geçirildi. Durasıllı Mahallesi'nde dün yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı...

Otobüsteki yolcunun karnına sarılı 350 gram esrar ele geçirildi
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı otobüsteki yolculardan M.Ö.'nün karnına sardığı 350 gram esrar ele geçirildi.
Durasıllı Mahallesi'nde dün yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde 'Vicdan' isimli köpekle arama yaptı. 'Vicdan'ın, M.Ö adlı yolcuya tepki vermesi üzerine, şüpheli arandı. Yapılan kontrolde M.Ö.'nün karın bölgesine streç filmle sarılı halde 350 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan M.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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