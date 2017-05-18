Otobüsteki uyuşturucuya 2 gözaltı

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da, polisin kontrol noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde koltuğun altına gizlenmiş sentetik uyuşturucu metanfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol denetimi sırasında İstanbul'a giderken durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüsün yolcu koltuklarından birisinin altına gizlenmiş 300 gram sentetik uyuşturucu metanfetamin ele geçirildi. Koltukta oturan yolcular C.D.E. ile A.Ö., gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da, polisin kontrol noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde koltuğun altına gizlenmiş sentetik uyuşturucu metanfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.