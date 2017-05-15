Otobüsteki içme suyu kutularında 5 kilo esrar ele geçti

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ- Malatya karayolu Sakabaşı Köyü mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durduğu bir yolcu otobüsünde yapınan aramada, içme suyu kutularında saklanmış 5 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.

Van'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durduran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama yaptı. 'Badi' adlı eğitimli köpeğin de kullanıldığı aramada, köpeğin tepki verdiği içme suyu kutularında toz esrar bulundou. Otobüsün muavini A.U.'ya ait olduğu belirtilen 5 kilo 250 gram toz esrara el konulurken, A.U. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.