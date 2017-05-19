Otobüste yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, halk otobüslerinde 4 kişinin paraları ile cep telefonunu çalan ve polisler tarafından güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te son bir ay içerisinde farklı bölgelerde otobüslerde yolculuk yapan 4 kişi 2 bin lira para ve 3 cep telefonlarının çalındığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesiciliğin yaşandığı otobüs duraklarında görev alıp, güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerin uzun süren araştırmasının ardından 4 yankesiciliğin de İ.G. tarafından yapıldığı belirlendi. Adresi de saptandıktan sonra yakalanan şüpheli İ.G., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.