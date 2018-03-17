Otobüste uyuşturucu ile yakalandılar

Tatvan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yolculardan A.E. ve V.Y.'nin üst aramalarından 22 gram eroin, 3 uyuşturucu hap ve 1,53 gram metamfetamin ele geçirildi. A.E. ve V.Y gözaltına alındı.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yolculardan A.E. ve V.Y.'nin üst aramalarından 22 gram eroin, 3 uyuşturucu hap ve 1,53 gram metamfetamin ele geçirildi. A.E. ve V.Y gözaltına alındı.