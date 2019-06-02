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Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

KAYSERİ'de Ömer Naim M. (31), özel halk otobüsünde küfürlü konuştukları için uyardığı 2 genç tarafından bıçaklandı. Ömer Naim M. hastanede tedavi altına alınırken, yolcuların kaçarken cep telefonuyla görüntüledikleri saldırganlar...

Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı
KAYSERİ'de Ömer Naim M. (31), özel halk otobüsünde küfürlü konuştukları için uyardığı 2 genç tarafından bıçaklandı. Ömer Naim M. hastanede tedavi altına alınırken, yolcuların kaçarken cep telefonuyla görüntüledikleri saldırganlar aranıyor. 
Olay, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı önünde meydana geldi. Ömer Naim M., iddiaya göre halk otobüsü içinde yüksek sesle küfürlü konuşan iki genci uyardı. Bunun üzerine gençler ile Ömer Naim M. arasında tartışmaya başladı. 2 genç ve Ömer Naim M. durakta otobüsten indi. Ancak ikili, Ömer Naim M.'yi sol bacağı ile sol koltuk altından bıçaklayarak, kaçtı. 
Yaralanan Ömer Naim M. çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayın ardından ellerinde bıçakla kaçarken, halk otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu ile görüntülenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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