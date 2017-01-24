Otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hayata döndürdü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN’da, belediye otobüsünde kalp krizi geçiren Bekir Üstün, sürücünün yaptığı kalp masajı ile hayata döndü.

Yeni Mahalle'den kent merkezine yolcu taşıyan belediye otobüsündeki yolculardan Bekir Üstün, aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yolcuyu fark eden sürücü Kazım Öztürk, otobüsü durdurarak kalp krizi geçirdiğini anladığı Üstün'e kalp mesajı yaptı. Kalp masajı ile kendine gelen Üstün, daha sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan Üstün’ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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