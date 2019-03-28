Otobüste eşofman astarına gizledikleri metamfetaminle yakalandılar

Behçet DALMAZ/VAN,() - VAN'da otobüste seyahat eden 2 yolcu, eşofmanlarının astarına gizledikleri 38 gram metamfetaminle yakalanarak gözaltına alındı.

Van'ın Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban'da bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Durumundan şüphelenilen 2 yolcu, yapılan aramada eşofmanlarının astarlarına bantlayarak gizledikleri 38 gram metamfetamin ile yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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