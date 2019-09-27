Son Dakika
(Geniş haber) - Fuat Oktay: İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık
FUAT OKTAY: İLK DEPREMDEN ŞU ANA KADAR EN BÜYÜĞÜ 4,1 OLAN 188 ARTÇI DEPREM DAHA YAŞADIK (Geniş haber)
YÖK Başkanı Saraç: Ar-Ge'ye kaynak ayırmayan vakıf üniversitelerinin kontenjan talepleri reddedilecek
YÖK Başkanı Saraç: Ar-Ge'ye kaynak ayırmayan vakıf üniversitelerinin kontenjan talepleri reddedilecek
Otobüste 'cinsel istismar' iddiasına tutuklama
KAYSERİ'de, önceki gün özel halk otobüsünde Ö.Y. (16) adlı liseli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işçi M.Ö. (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, önceki gün merkez Talas ilçesi Bahçelievler...
GÜVENLİK 27.09.2019, 11:48
KAYSERİ'de, önceki gün özel halk otobüsünde Ö.Y. (16) adlı liseli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işçi M.Ö. (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün merkez Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Özel halk otobüsünde yolcu olan lise öğrencisi Ö.Y., ayakta yolculuk yaptığı sırada arkasında bulunan kişinin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine otobüs şoförü, kapıları kapatarak, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, işçi M.Ö.'yü gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen M.Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
Olay, önceki gün merkez Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Özel halk otobüsünde yolcu olan lise öğrencisi Ö.Y., ayakta yolculuk yaptığı sırada arkasında bulunan kişinin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine otobüs şoförü, kapıları kapatarak, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, işçi M.Ö.'yü gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen M.Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2