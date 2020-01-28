Otobüste 520 paket kaçak sigara ele geçirildi

OSMANİYE, ()- OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir otobüste yapılan aramada, 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep yönünden Osmaniye'ye giden N.S. (48) yönetimindeki otobüs durdurularak, arama yaptı. Aramada, çeşitli markalarda toplam 520 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.