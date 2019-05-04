Otobüste 473 uyuşturucu hapla yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan bir otobüsün yolcularından M.M.'nin (44) yanındaki poşette, 473 uyuşturucu hap ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası'na yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceğini öğrendi. İzmir'den Kuşadası'na giriş yönünde dün kontrol noktası oluşturan ekipler denetim yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolculardan birinin çelişkili sözleri üzerine parmak izi incelemesi yapıldı. Şüphelinin polise verdiği kimliğin sahte, adının ise M.M. olduğu tespit edildi. M.M'nin, daha önce uyuşturucudan gözaltına alındığı, olası bir polis kontrolünde uyuşturucuyla bağlantısının çıkmaması için sahte kimlik düzenlediği öğrenildi. M.M.'nin üst aramasında ise bir poşete sarılı halde, 473 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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