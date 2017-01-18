Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele yorumu
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele...
Enerji Bakanının hacklenen mail adresi soruşturması: 3 tutuklama
Enerji Bakanının hack soruşturması: 3...
Kansere karşı yeni umut mu?.. Ukraynalı bilim insanının buluşu çığır açabilir
Kansere karşı yeni umut mu?..
(Görüntülü Haber) İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik

Otobüsle servis aracının arasında sıkışarak öldü

İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, sollama yapamayınca sinirlenince otomobilinden inerek durakta duran halk otobüsünün sürücüsünün yanına gitmek isteyen 40 yaşındaki Tacettin Yıldız, duraktan çıkan otobüsle, servis aracının arasında...

Otobüsle servis aracının arasında sıkışarak öldü

İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, sollama yapamayınca sinirlenince otomobilinden inerek durakta duran halk otobüsünün sürücüsünün yanına gitmek isteyen 40 yaşındaki Tacettin Yıldız, duraktan çıkan otobüsle, servis aracının arasında sıkışarak öldü.
Kaza sabah erken saatlerde, D-100 karayolu Yenidoğan mevkiinde meydana geldi. Mevlüt Karakuş yönetemindeki 41 BR 252 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü yolcu almak için Seka Devlet Hastanesi durağına yanaştı. Bu sırada Tacettin Yıldız otomobilini durağın bulunduğu yerden çıkarmak istedi. Sollama yapamayınca sinirlenen Yıldız, otobüs sürücüsünün yanına gitmek istedi. Bu sırada duraktan çıkan halk otobüsü ile arkadan gelen Nihat Varol yönetimindeki 41 P 3876 plakalı servis midibüsü yolun ortasında bulunan Tacettin Yıldız'a çarptı. İki aracın arasında kalan Tacettin Yıldız ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tacettin Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Tacettin Yıldız'ın cenazesi İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Otobüs ve midibüs sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55